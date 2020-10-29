دي مايو: ايطاليا ترحب بـ”اتفاقيات ابراهيم” وتدعم اعادة اطلاق عملية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ جدد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم الخميس ترحيب حكومة بلاده بتوقيع “اتفاقيات ابراهيم” للسلام بين اسرائيل والامارات العربية المتحدة والبحرين، والتي تنص على بدء علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية للدولتين الخليجيتين مع الدولة العبرية.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في اعقاب لقاء جمعه برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، “نواصل دعم إعادة إطلاق عملية السلام، وهي محطة أساسية لحل الدولتين العادل والمستدام”، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية في روما.

كما التقى دي مايو في وقت لاحق الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين. واشار الى أن اللقاء شهد “تبادلا واسعا لوجهات النظر حول التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية”، واصفا اسرائيل بـ”الشريك الاستراتيجي في المجال العلمي، وأيضًا في مكافحة كوفيد-19”. وقال أنه جدد خلال الاجتماع “الالتزام الإيطالي بمكافحة معاداة السامية”.