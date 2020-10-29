مصادر ايطالية: منفذ هجوم نيس تسلم مذكرة طرد لدخولة البلاد بطريقة غير قانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر أمنية ايطالية الى أن منفذ الهجوم على كنيسة في مدينة نيس (جنوبي فرنسا) المهاجر التونسي “إبراهيم العويساوي (21 عاما)” أصدرت بحقه مذكرة طرد لدخوله أراضي البلاد بطريقة غير قانونية.

وأفادت بأنه “وصل الى لامبيدوزا في 20 أيلول/سبتمبر الماضي مع عشرين مواطنًا تونسيا”، حيث شهدت الجزيرة باقليم صقلية يومها “ما لا يقل عن عشرين عملية رسو” لقوارب صغيرة انطلقت من السواحل التونسية.

وأشارت الى أنه بعد وضع المهاجرين في “نقطة ساخنة” في لامبيدوزا، تم نقلهم إلى سفينة الحجر الصحي “رابسودي” حيث مكثوا فيها حتى 8 تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وذكرت أنه تم نقل “عيساوي” في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى مركز للمهاجرين في مدينة باري باقليم بوليا، وبعد ذلك مباشرة “تسلم مذكرة ابعاد ومن ثم سافر سرا من إيطاليا إلى فرنسا”.