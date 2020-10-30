كونتي يجدد الدعوة لتسريع اطلاق صندوق الانعاش الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-جدد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الاستثنائي لبحث تطورات وباء كوفيد-19، الذي عقد مساء أمس الخميس عبر دائرة الفيديو، الدعوة الى اطلاق صندوق الانعاش الاوروبي في اسرغ وقت.

وتنتظر ايطاليا الحصول على 209 مليار يورو من صندوق الانعاش، منها 82 مليار في شكل منح و127 مليار في شكل قروض.

ووفق مصادر في رئاسة الوزراء الايطالية، شدد كونتي على إن “الاستجابة الصحية ليست بديلاً عن الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية”.

وأشارت المصادر الى أن القادة الاوروبيين أظهروا التزامهم بـ”تنسيق وثيق بين الحكومات ومفوضية الاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة وفعالية للموجة الجديدة من العدوى”، بدءا من “الاختبارات، اللقاحات ،تطبيقات التتبع، إلى مشاركة البيانات واحتياجات وحدات العناية المركزة”.

كما أكد رئيس الوزراء الايطالي خلال القمة الافتراضية على أن “التدابير الصحية لمكافحة كوفيد لن تكلل بالنجاح إلا إذا تم تنسيقها على المستوى الاوروبي”، ملفتا الى أن من شأن وزراء الصحة في حكومات الدول الاعضاء القيام بـ”دور ريادي” في هذا الصدد.