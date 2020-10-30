البابا يدين بشدة هجوم نيس ويؤكد “قربه من الجماعة الكاثوليكية في فرنسا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب البابا فرنسيس عن الحزن لدى تلقيه نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وفي برقية تعزية إلى أسقف مدينة نيس، المطران أندريه مارسو، حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، أعرب البابا عن الادانة “بأشد الطرق هذه الأعمال الإرهابية العنيفة،” مؤكدا “قربه من الجماعة الكاثوليكية في فرنسا ومن الشعب الفرنسي بأسره”، حسبما افاد موقع أخبار الفاتيكان.

وكتب أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان في البرقية “بعد أن علم قداسة البابا فرنسيس بالهجوم الوحشي الذي وقع صباح اليوم في كنيسة في نيس، وتسبب في مقتل عدد من الأبرياء، يتّحد الأب الأقدس في الصلاة مع ألم العائلات التي تعاني ويشاركها حزنها. ويسأل الرب أن يريحهم ويرحم الضحايا”.