الناتج المحلى الايطالي يقفز الى 16.1% في الربع الثالث من العام الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات أولية صدرت عن المعهد الوطني الايطالي للاحصاء (استات) انتعاشا اقتصاديا فاق حجم التوقعات في الربع الثالث من العام الحالي، حيث قفز الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 16.% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

واشار (استات) الى أن “الاقتصاد الإيطالي، بعد الانكماش الحاد الذي سجل في النصف الأول من العام بسبب الآثار الاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية، سجل انتعاشًا قويا في الربع الثالث، يقاس بنمو دوري في الناتج المحلي الإجمالي يساوي إلى 16.1%”.

ونوه المعهد الوطني للاحصاء بأنه “بسبب الانخفاضات المسجلة في الربعين السابقين من العام، وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019، يظل التباين سلبيا عند 4.7%”، ملفتا الى أن “الانتعاش الملحوظ في الربع الثالث يعيد حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات المسجلة في النصف الأول من عام 2015”.