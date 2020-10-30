 إشتية خلال لقاء دي مايو: على أوروبا ملء الفراغ الذي تركته إدارة ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إن على أوروبا ملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأمريكية بتحيزها لإسرائيل.

أقوال إشتية جاءت خلال استقباله بمقر رئاسة الوزراء في رام الله بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

دي مايو وصل إلى رام الله بعد أن التقى أمس الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي.

وقد قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن أشكنازي حمل وزير الخارجية الإيطالي رسالة دعوة للفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات.

لكن مسؤول فلسطيني كبير شارك في لقاءات الوزير الإيطالي، قال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لم تكن هناك رسالة إسرائيلية مكتوبة، وإنما كلام عن عودة لمفاوضات دون أي أسس واضحة، وهي محاولة لإلقاء الكرة بالملعب الفلسطيني”.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، “قلنا للوزير الإيطالي إننا على استعداد لمفاوضات على اساس قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن لتطبيق حل الدولتين وإننا لن نقبل الموقف الإسرائيلي-الأمريكي بمفاوضات على أساس خطة ترامب المشؤومة”.

وفي هذا الصدد قال إشتية “دعونا إيطاليا إلى كسر الأمر الواقع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأوروبا لملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأمريكية بتحيزها لإسرائيل”.

وأضاف أن “العلاقات الفلسطينية الإيطالية طالما كانت متينة، كما كانت إيطاليا دائما إلى جانب العدل والحق والقانون الدولي”.

ولفت رئيس الوزراء لفلسطيني إلى أنه “نعمل من أجل تجاوز كل المعيقات من أجل إجراء الانتخابات لإعادة الوحدة والديمقراطية للحالة الفلسطينية لنتمكن من تقوية الداخل لمواجهة التحديات الخارجية التي فرضت وتفرض علينا”.

إلى ذلك قال إشتية “طلبنا الاستفادة من اللقاح الذي يجري العمل عليه ومن المتوقع إنجازه حتى نهاية العام، وهذا ما تجاوب معه الوزير الإيطالي بإيجابية”.