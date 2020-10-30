مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين هجوم نيس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عمليات القتل الوحشية لثلاثة أشخاص أبرياء، منهم إمرأتان، في مدينة نيس الفرنسية يوم أمس والتي تُضاف لعملية قتل أخرى مروعة طالت المدرس الفرنسي صموئيل باتي قبل أسبوعين.

وعبرت المفوضية، في بيان تلقت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه اليوم عن قلقها البالغ بسبب الخطاب التحريضي المغذي للانقسامات الاجتماعية والدينية والتي تؤدي بدورها إلى الكراهية والعنف والموت.

وأعربت الهيئة الأممية عن أسفها تجاه المحاولات المتكررة لتأجيج الانقسامات باسم الدين أو باسم حرية التعبير، حيث “يجب وقف هذه الحلقة المفرغة قبل أن تُزهق مزيد من الأرواح”، وفق نص البيان.

وحذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان القادة السياسيين والدينيين وكذلك وسائل الإعلام من مغبة الاستمرار في التحريض، مناشدة إياهم التحدث بحزم وسرعة ضد خطاب الكراهية والتأكيد على عدم إمكانية تبرير العنف بحجة الاستفزاز المسبق.

ودعا البيان إلى محاسبة الأفراد على جرائمهم، بعض النظر عن هويتهم أو ما يؤمنون به، “ومع ذلك لا ينبغي وصم مجموعات بكاملها بالعار بسبب الأعمال الفردية”، وفق ما جاء في البيان.

هذا وقد أثار الهجوم على كنيسة نوتردام في مدنية نيس الواقعة جنوب فرنسا حملة استنكار وإدانة دوليتين.