البابا لـ أدنكرونوس: لا أخاف شيئاً فالفطرة والروح القدس يرشدانني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رد البابا فرنسيس على السؤال إن كان يخاف شيئاً بالقول: “ولماذا علي أن أخاف؟”.

وتابع البابا في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الجمعة، “إنني لا أخشى أي عواقب ضدي، ولا أخاف شيئًا، لأنني أتصرف باسم ربنا ونيابة عنه”. وتساءل: “هل أتصرف بدون وعي، وهل أعاني من قلة الحذر؟”

وأجاب فرنسيس، بالقول “لا أعرف ماذا أقول، الغريزة تقودني والروح القدس يرشدني”، فضلا عن “حبي لشعبي الرائع الذي يتبع يسوع المسيح، والذي يدلني على الطريق”.

وخلص بيرغوليو الى القول، “ثم إنني أصلي وأصلي كثيرًا، علينا جميعًا في هذه اللحظة الصعبة أن نصلي كثيرًا لأجل ما يحدث في العالم”.