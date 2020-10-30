برلمانية إيطالية: زيارة دي مايو لإسرائيل فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية إيطالية، في زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، “فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام”.

هذا ويؤدي الوزير دي مايو زيارة رسمية الى إسرائيل بدأت يوم أمس الخميس، هي الاولى له كرئيس للدبلوماسية الايطالية، كما يزور الاراضي الفلسطينية اليوم.

وقالت عضو مجلس النواب من حركة 5 نجوم وزعيمة كتلتها في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، سيمونا سوريانو، في مذكرة الجمعة: “لا يسعني سوى مشاطرة كلمات الوزير دي مايو في مهمته إلى إسرائيل وفلسطين، التي رحبت بإعادة بدء عملية سلام مهمة في المنطقة”.

وتابعت سورياني، أنه “بصفتنا حركة 5 نجوم، نرى منذ بعض الوقت أن من الضروري العمل على استئناف الحوار في أرض تعصف بها الصراعات منذ سنوات عديدة”، مبينة أنه “بهذا المفتاح يجب قراءة (اتفاقيات إبراهيم) أيضًا”.

وذكرت البرلمانية أن هذه الأخيرة، “في الواقع، ليست مجرد اتفاقيات علمية وتجارية، بل خطوة ملموسة أولى لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات وبناء مسار جديد بين الطرفين”.

واختتمت النائبة بيانها بالقول: “نعتقد أن هذا التطبيع سيساعد على خلق ظروف استقرار وحوار وتنمية مشتركة في المنطقة، مواتية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع آفاق حل الدولتين العادل والمستدام والقابل للتطبيق”.