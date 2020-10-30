دبلوماسي تركي: على طبرق ألا تخرّب فرصة الحل السياسي بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب دبلوماسي تركي عن الأمل بألا تخرّب حكومة طبرق فرصة الحل السياسي في ليبيا.

وقال السفير التركي في روما، مراد سليم إسنلي، في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، حول آخر التطورات في الأزمة الليبية، إن “إعلان فائز السراج نيته الاستقالة نهاية تشرين الأول/أكتوبر وتسليم مهام منصبه للهيئة التنفيذية الجديدة التي يحددها منتدى الحوار السياسي، يُظهر مرة أخرى التزام حكومة الوفاق الوطني بحل سياسي”. وأردف “نتمنى الا يفسد الجزء الشرقي من البلاد هذه الفرصة بمطالب متطرفة”.

وأكد الدبلوماسي “الأمل بأن يستمر وقف إطلاق النار، ونحن نريد حلاً سياسيًا يوافق عليه جميع الليبيين”، متحدثًا عن إيطاليا “كشريك استراتيجي وموثوق” في العديد من الملفات، بما فيها “الملف الليبي، الذي تقيم بشأنه حواراً مثمراً على جميع المستويات”.

وأضاف إسنلي أن “دعمنا للحكومة الشرعية في ليبيا حال دون إراقة الدماء وساعد في تحقيق التوازن على الساحة. كما مهد الطريق لعملية برلين والحل الدبلوماسي”، كما “يؤيد الجهود الدولية من أجل عملية سياسية بيد ليبيا وحدها، تحت إشراف الأمم المتحدة”.

ووصف السفير التركي الاتهامات الموجهة لأنقرة بإرسال مرتزقة موالين لتركيا من سورية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني بأنها أخبار كاذبة. وقال “لسنا بحاجة لذلك لأن لدينا اتفاقية تعاون عسكري مع ليبيا”.

وخلص إسنلي الى القول، إنه “إذا أردنا إرسال قوات، فهذه الاتفاقية كافية، وإذا وجه شخص ما اتهاماً، فيجب أن يكون قادرًا على تقديم أدلة أيضًا، لكن لم يظهر أحد أدلة ملموسة لدعم هذه الفبركة”.