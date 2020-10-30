برلماني إيطالي: تسريع تشكيل لجنة التحقيق في الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني إيطالي معارض الى تسريع الإجراءات لتشكيل لجنة التحقيق في الإرهاب، إثر الهجوم على كاتدرائية نيس.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا)، ماتيو بيريغو، في مذكرة الجمعة، أن “الهجوم في نيس والأخبار التي تفيد بأن الإرهابي إبراهيم العويساوي قد وصل الى جزيرة لامبيدوزا وتم تسجيله في باري بعد ذلك، يمتلكان خطورة غير مسبوقة، ويفرضان على الحكومة إعادة النظر بسياسة استقبال للمهاجرين مبنية على نزعة طيبة ومبدأ أيديولوجي”.

وأشار بيريغو الى أنه “على ضوء هذه الحقائق، أرى أن من الملح للغاية، بدلاً من التحدث عن قانون الانتخابات أولا، الإسراع بالإجراءات البرلمانية الخاصة بمشروع القانون الذي قدمته لإنشاء لجنة تحقيق في ظواهر التطرف العنيف والإرهابي، والتعصب الجهادي الطابع”.