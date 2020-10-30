السفير التركي بروما: هجمات شخصية من ماكرون ضد أردوغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال السفير التركي لدى روما، مراد سليم إسنلي، إن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شن في عدة مناسبات، هجمات شخصية لم يكن فيها أي شيء أيديولوجي”، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيس أردوغان قد وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا بأنه شخص يعاني من “مشاكل عقلية” بسبب كلمات عن حرية التعبير، مقارناً وضع المسلمين في أوروبا بوضع اليهود في ظل النازية.

وفي مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، حول التوترات الأخيرة الشديدة بين أنقرة وباريس، أضاف السفير إسنلي، إنه “عند الهجوم على المستوى الشخصي يجب أن يتوقع المرء ردا على المستوى نفسه، ولسبب وجيه”، فـ”كيف يمكن لقائد أن يكون غير حساس لقيم 8 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا؟”.

وجادل إسنلي بضرورة النظر في “خلفية” هذا الجدل، مذكراً بكيف أن ماكرون صرح سابقاً أمام الصحافة الدولية بأن “الأتراك يستحقون ما هو أفضل من أردوغان”، مستخدماً خطاباً “ملتهباً” تجاه الرئيس التركي.

وأشار الدبلوماسي الى أنه “يوجد في أوروبا ما بين 4-5 ملايين شخص من أصل تركي، معظمهم من المسلمين. يريد الرئيس أردوغان الدفاع عن هذه الجالية لأنه يشعر أنهم في خطر”. مبينا أن “إسرائيل تفعل الشيء نفسه مع الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم”.

وشدد السفير على أن “تركيا تحارب الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما ومظاهرهما”، واختتم بالقول، إنها “تطالب بالاحترام الكامل لجميع الأديان”.