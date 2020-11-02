كونتي يتحدث عن قيود جديدة لاحتواء كورونا وترجيح فرض حظر التجوال من الساعة 9 مساءً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي في خطاب أمام مجلس النواب اليوم الاثنين أن حكومته تخطط لاعتماد “قيود على حركة الناس في المساء”، حيث من المتوقع الاعلان في وقت لاحق اليوم حظر التجوال الليلي في كل انحاء البلاد بدءا من الساعة التاسعة مساء لكبح جماح وباء كوفيد-19

وشدد كونتي على أن “الأولوية هي الدفاع عن حياة الإنسان وصحته”، باعتبار أن ذلك “الشرط المسبق لحماية جميع الحقوق الأخرى”.

وقال رئيس الحكومة الايطالية “أنا على دراية بالتعب والإحباط والغضب لدى المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتعايش مع قيود جديدة على الحريات الشخصية”، وكذلك “بتداعيات القيود على الأنشطة الاقتصادية والإنتاج والدخل”. وأضاف “أكرر أنه لا يمكن الاختيار بين حماية الصحة والدفاع عن الاقتصاد. فكلما زادت فعالية التدابير الرامية إلى ثني منحنى العدوى، كلما كان من الممكن تخفيف القيود التي تعتبر ضرورية اليوم “.

واشار كونتي الى أن المنحنى الوبائي لـ كوفيد-19 “يرتفع عالميا في كل قارة”، بينما “يعد الاتحاد الأوروبي أحد أكثر المناطق تضررًا من تأثير الموجة الثانية” للجائحة.