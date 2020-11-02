عمدة بلدة باقليم صقلية: لسنا غيتّو مهاجرين  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- أعلنت عمدة بلدة بورتو إيمبيدوكلي الصقلية الاثنين، أنه “وصل يوم أمس حوالي 400 مهاجر إلى لامبيدوزا، وفي ظل الظروف الجوية الملائمة، يمكن أن تستمر عمليات رسو قوارب الهجرة”، مشيرة في تصريح لمجموعة آدنكرونوي الاعلامية الى أن “هناك العديد من الموانئ الأخرى في صقلية” التي بوسعها استضافة المهاجرين.

وأضافت العمدة إيدا كارمينا، أن “حالة الطوارئ الصحية لوباء كوفيد 19 اليوم يصحبها القلق من الإرهاب، وهناك خوف لدى الكثير من المواطنين”.

وذكرت عمدة البلدة التابعة لمحافظة أغريجينتو (غرب صقلية)، أنه “لا يمكن لبلدتنا أن تكون نقطة ضعف في أوروبا، ولا يمكننا تفريغ كل ثقل هذه الظاهرة علينا وتحويل بلدة صغيرة مثلنا إلى غيتو للهجرة واستضافتهم في مبنى يبعد بضعة أمتار عن وسط المدينة وعلى مرمى حجر من المدارس الابتدائية والمتوسطة”.

ولفتت كارمينا الى أنه “في الأشهر الأخيرة، هرب مهاجرين من الهياكل المخصصة لهم، وهناك حالة إنذار اجتماعي قوية، ولا نعرف ما إذا كان من هرب إيجابي من ناحية العدوى وإذا تم وقف جميع الفارين”.

وخلصت رئيسة البلدية الى القول: “يجب حل المشكلة فورًا سواء أكان عن طريق تقاسم عمليات الإنزال مع موانئ أخرى بالجزيرة، أم عن طريق نقل المهاجرين الى مكان آخر”.