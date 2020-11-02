المجلس العلمي الفرنسي: موجة كوفيد-19 الثانية لن تكون الأخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى المجلس العلمي الفرنسي أن الموجة الثانية من وباء كوفيد-19، التي تعيشها أوروبا حاليا، قد لا تكون الاخيرة.

و أشار المجلس، المعني بتقديم النصح للحكومة الفرنسية بشأن الوباء، الى ان أوروبا قد تعرف موجات متتالية قبل نهاية الشتاء وبداية الربيع القادم.

و اوضح المجلس في أحدث تقرير له، تم تداوله أوروبيا اليوم رغم صدوره نهاية الشهر الماضي، ان الامر يتعلق بتطورات الفيروس والبيئة المحيطة به والإجراءات المتخذة للتعامل معه.

ويصف المجاس بـ”الصعب” التنبؤ بطول الموجة الثانية للجائحة وعمقها.

في الإطار نفسه، يرى خبراء الصحة في بلجيكا، الذين لا يخفون توجسهم من موجات متلاحقة، أنه “لن نخرج من الأزمة الصحية قبل أشهر”، وفق تقديرهم.

وتبدو المفوضية الأوروبية اكثر تفاؤلا،إذ تتعهد بتوفير لقاحات مع حلول الربيع القادم ما يشكل برأي مسؤوليها بداية نهاية الوباء.