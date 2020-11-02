مسؤول صحي إيطالي يدعو لعدم الاستخفاف بمشكلة الاستقرار الاجتماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي إنه “كان من السهل مع أولى بوادر عودة ظهور الفيروس، إعلان إغلاق عام جديد، كحال الدول الأوروبية الأخرى”، لكن “لا يمكن الاستهانة بمشكلة الاستقرار الاجتماعي في البلاد”.

وأشار نائب وزير الصحة، بييرباولو سيليري، في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الاثنين، أن “المراسيم التي أصدرتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة تتكيف إجراءاتها مع اتجاه انتشار الفيروس على مستوى الأقاليم”، فـ”نحن في وضع مختلف عما كنا عليه في آذار/مارس عندما أدى الإغلاق التام إلى صون حياة الناس”.

وأكد سليري القول: “في حين يمكننا الآن إدارة شؤون الصحة وحمايتها والاقتصاد معًا، وإجراء التقييم حسب المناطق متفرقة”.

وأضاف المسؤول بالوزارة أن “الفيروس لم يتغير مقارنة بالسابق، ونحن نسجل اليوم انتشارا في البيئات الأسرية بشكل رئيسي”، حيث “يصاب المرء بالفيروس خارج المنزل ثم ينشره في داخله”، لكن “يأتي الى المستشفيات أشخاص لا يحتاجون للبقاء فيها”.

وأوضح نائب وزير الصحة: “نحن في حالة طوارئ كاملة والاستراتيجية الفورية الوحيدة هي التي يمكن اتباعها هي تلك التي تهدف إلى احتواء الوباء”، كما أن “هناك بالطبع حاجة إلى التفكير على مدى أطول لإعادة تشغيل إيطاليا في الأشهر المقبلة أيضًا”.

وذكر سليري أنه “في انتظار الأدلة العلمية، لا ننسى أن هناك المناعة المكتسبة بعد الإصابة أيضًا، والتي يمكنها أن تفسر انخفاض الحالات في بعض المناطق”. وأردف “لا نعرف إلى متى تستمر هذه المناعة، لكننا نعلم أن حالات تكرار الإصابة بالفيروس ضئيلة أو غير موجودة حتى الآن”.

وأشار نائب الوزير الى أنه “من خلال الحفاظ على الفئات الأكثر هشاشة، يمكن التفكير بأن التعافي قد يبدأ ممن سبق لهم لقاء الفيروس والتغلب عليه، لكن العلماء هم من سيؤكد لنا حقيقة ذلك”.

وخلص سيليري الى القول إن “الأمر يتعلق بعدد من الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا نسبة كبيرة من الإيطاليين في غضون 3 أشهر”، موضحاً أنه “في غضون ذلك، نحن نحاول ثني منحنى العدوى”.