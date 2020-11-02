وزير إسرائيلي: فوز ترامب سيدفع عملية التطبيع مع 5 دول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية، سيدفع قدما تطبيع العلاقات بين إسرائيل و5 دول .

وأفاد كوهين في تصريح للنسخة الالكترونية من صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، يأن هذه الدول هي السعودية وسلطنة عمان وقطر والمغرب والنيجر.

وأضاف” هذه هي الدول الخمسة وإذا ما تواصلت سياسة الرئيس ترامب فإنه سيكون بإمكاننا التوصل إلى اتفاقيات”.

وكان ترامب رعى اتفاقيات لتطبيع العلاقات الاسرائيلية بين الإمارات والبحرين والسودان.

وجاءت تصريحات كوهين قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسبق للسعودية وقطر وسلطنة عمان والمغرب أن ربطت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وكان ترامب قال خلال الأسابيع الأخيرة إن إدارته تجري اتصالات مع 5-10 دول عربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.