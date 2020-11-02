مسؤول فلسطيني يؤكد: لدينا اتصالات مع طاقم بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أكد مسؤول فلسطيني رفيع على أن هناك اتصالات فلسطينية مع طاقم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، في اشارة الى انباء تداولتها مصادر اعلام اسرائيلية بهذا الصدد.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “حتى في ظل قطع الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية، فإن الإتصالات مع الحزب الديمقراطي الأمريكي لم تتوقف”.

وأضاف “في حقيقة الأمر فإننا نستمد التشجيع من مواقف الحزب الديمقراطي خلال فترة السنوات الماضية، فقد أكد أعضاء الكونغرس من الحزب رفضهم للاستيطان والضم واكدوا التمسك بحل الدولتين ودعوا إلى استئناف تقديم المساعدات لمشتشفيات القدس الشرقية ووكالة الأونروا واعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن”.

وتابع المسؤول الفلسطيني “الأهم هو أن الحزب الديمقراطي لم يتبن صفقة القرن، التي طرحها ترامب وبالتالي فإنه إذا ما خسر ترامب الانتخابات فإن خطته ستذهب معه إلى الأبد”.

ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن ” الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد إشتية استقبلوا خلال السنوات الماضية العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين زاروا المنطقة”.

وقال”الاتصالات معه لم تتوقف لا خلال السنوات الأخيرة ولا خلال الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الديمقراطي بايدن”.

وأضاف “اتوقع أن الاتصالات الفلسطينية ستستأنف في حال فوز بايدن بالانتخابات. فالمشكلة كانت مع ترامب بسبب ما تسمى بصفقة القرن”.

وكان الرئيس الفلسطيني أوقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية نهاية العام 2017 بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ولاحقا في شهر حزيران/يونيو الماضي أعلن الرئيس الفلسطيني وقف الاتصالات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية اثر قرار دعم الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالضفة الغربية.

وكان بايدن أعلن في الأسابيع الأخيرة دعمه لحل الدولتين ورفضه للاستيطان وعزمه إقامة قناة اتصال منفصلة عن السفارة الأمريكية مع الفلسطينيين.