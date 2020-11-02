ايطاليا: 233 حالة وفاة بكورونا واكثر 22 الف اصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الاثنين تسجيل 22 الفا و253 اصابة جديدة وعن 233 حالة وفاة بسبب وباء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما من المتوقع أن تقر الحكومة تشديد الاجراءات التقييدية على حركة المواطنين بفرض حظر تجوال على المستوى الوطني من الساعة التاسعة مساء الى الخامسة صباحا.

وعلى الرغم من تراجع عدد الحالات الايجابية للفيروس، مقارنة بـ29 ألفا و907 اصابة المعلنة مساء أمس الاحد، الا أنه تم اجراء عدد اقل من اختبارات الكشف عن الفيروس (حوالي 135 ألف اختبار اليوم مقابل 183 ألف اختبار اعلنت مساء أمس).

العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، ارتفع الى 39 ألفا و59 حالة وفاة.

ووفق بيانات وزارة الصحة استقبلت المستشفيات الايطالية بين أمس واليوم 938 مريضا جديدا، من بينهم 83 تم نقلهم الى وحدات العناية المكثفة.

مجموع الحالات الايجابية النشطة المؤكدة يبلغ اليوم 396 ألفا و512، منهم 374 ألفا و650 بالحجر الصحي المنزلي.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 296 ألفا و17، بعد أن تماثل 6 آلاف و637 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.