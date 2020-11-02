ايطاليا تعلن عن بدء العمل على خطة لتوزيع اللقاح المرتقب لكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبّي كونتي اليوم الاثنين أن “وزارة الصحة بدأت بالفعل العمل على خطة توزيع اللقاح” المرتقب ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار كونتي في خطاب امام مجلس الشيوخ الايطالي، الى الهدف من الخطة هو “ألا نجد أنفسنا غير مستعدين عند وصول الجرعات الأولى”.

وقال رئيس الحكومة الايطالية، الذي لم يستبعد في تصريحات سابقة التوصل الى لقاح مضاد لفيروس كورونا بنهاية العام الحالي، “سنمضي في التوزيع وفق خطة معينة ومحددة سلفًا”.

وبشان حملة التطعيم المتوقعة، قال كونتي “أتوقع أننا سنفضل الفئات الأكثر هشاشة وضعفًا من السكان والعاملين الأكثر تعرضًا للخطر”.