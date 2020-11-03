نائب وزير الصحة الايطالي: سنفرض قيودا على الحركة ببعض المناطق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أكد نائب وزير الصحة الايطالي، بييرباولو سيليري أن المرسوم الحكومي الجديد الخاص بحالة طوارئ كوفيد-19 سيفرض قيودا على حركة المواطنين في الاقاليم الاكثر تضررا من الوباء.

وقال المسؤول الايطالي في تصريح اذاعي اليوم الثلاثاء “لتحديد الاقاليم المعرضة لخطر الإغلاق، فإننا ننتظر البيانات”. وأردف “لكن إذا نظرنا إلى أحدث التقارير، فقد شهد اقليم لومبارديا زيادة يومية كبيرة وكذلك اقليم بيمونتي”. وقال “بالتأكيد ستكون هناك قيود على السفر بين المناطق عالية الخطورة”، الا أنه أضاف “الإغلاق لن يكون كما كان في آذار/مارس الماضي. ستكون الإجراءات لفترة مؤقتة، وقد نحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل”.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة عن التدابير التقييدية الجديدة لاحتواء وتيرة تسارع تفشي كوفيد-19 في البلاد.

ووفق ما تداول اعلاميا، فإن الاجراءات تتضمن حظر التجوال المسائي على المستوى الوطني، والتعلم عن بعد بنسبة 100% للمدارس الثانوية، وإغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلا عن تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق وفق مسار المنحنى الوبائي بناءً على سيناريوهات المخاطر التي تأخذ في الاعتبار تقييمات اللجنة الفنية العلمية الايطالية والمجلس الاعلى للصحة.