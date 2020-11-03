أساقفة إيطاليا: ويل لمن يتجاهل استهجان الوحشية التي تتغلغل بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أساقفة إيطاليا: “الويل لمن يتجاهل استهجان الوحشية التي تتغلغل في أنحاء أوروبا”.

وفي افتتاح أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الملتئمة عبر الفيديو، الثلاثاء، ناشد المشاركون بـ”تجنب اتخاذ العذر الديني وسيلة لإفساد النسيج الاجتماعي بالعنف”. وأعربوا عن القلق من “عودة الوحشية التي تجتاح أوروبا” بعد الهجمات الإرهابية التي طالت عدة مدن في القارة.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الأساقفة، المونسنيور ماريو مييني، إن “نيس، ليون وفيينا عادت في هذه الأيام لتعيش من جديد، دراما ضراوة وقسوة أولئك الذين يحاولون نسف أسس انتمائنا وإيماننا”.

وحذّر مييني، وهو رئيس أساقفة مدينة فييزولي التابعة لمحافظة فلورنسا (عاصمة مقاطعة توسكانا ـ وسط)، من “عودة الوحشية التي تنتشر في بقية أنحاء أوروبا أيضًا، والتي لا يمكننا تجاهلها، لا كمجتمع كاثوليكي ولا كمواطنين في دولة ديمقراطية”.

وأشار الأسقف الى أنه “لذلك، ندين بشدة ثقافة الكراهية والأصولية التي تستخدم الذريعة الدينية حجة لتنخر بالعنف نسيج المجتمع”، وكذلك “من خلال معاداة المسيحية والسامية”.

وأردف “نحن على يقين من أن كراهية قلة لا ولن تبدد كنز التعاون الأخوي الثمين، لغالبية كبرى من الناس من مختلف الأديان، وكما يشهد لذلك كثير من الإخوة المسلمين الذين أصابهم ما حدث في فرنسا والنمسا”.

وخلص المونسنيور مييني معرباً عن، “الألم ونبدي مشاعر القرب من ضحايا الهجمات، من عائلاتهم، الكهنة والمؤمنين، ومن الشعبين الفرنسي والنمساوي”.