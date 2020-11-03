المفوضية الاوروبية ترفض التعليق على الانتخابات الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن مؤسسات الاتحاد تتمسك بتقليد قديم لديها يتمثل بعد التعليق على الانتخابات في دول العالم، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري اليوم.

وأوضح ايريك مامير في معرض رده على سؤال بهذا الشأن اليوم، أن بروكسل لا تنوي مخالفة هذا النهج المتبع لديها والذي له ما يبرره، ملمحاً إلى ثبات الموقف المعلن قبل أيام من قبل كل من رئيس التكتل الموحد شارل ميشيل ورئيسة المفوضية اورسولا فون دير لاين.

وكان المسؤولان الأوروبيان قد أكدا على رغبتهما برؤية تغيير في العلاقات عبر الأطلسي خلال الفترة الرئاسية الأمريكية المقبلة، الا أنهما اضافا: “لكن علينا بالدرجة الأولى احترام خيار الناخب الأمريكي”.

ويرغب الأوروبيون بالعودة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطوير تحالف قوي بينهما بعد الخلافات والتوترات التي شابت فترة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، خاصة في مجالا التغير المناخي والعلاقات التجارية والسياسة الخارجية.

ويأمل الأوروبيون بالعودة إلى علاقات “طبيعية” مع الإدارة الأمريكية في حال فوز جو بايدن، حيث يرون المرشح الديمقراطي بايدن “أكثر قدرة على الانخراط مجدداً في النظام العالمي الدولي من منافسه الجمهوري ترامب والذي لم يكن من الممكن التكهن بتصرفاته”، حسب مصدر أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته.

هذا ويترقب الجميع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي يراها العديد من المراقبين بمثابة استفتاء على شخص الرئيس ترامب أكثر من كونها حالة منافسة بين نهجين سياسيين وبرنامجين انتخابيين.