رئيس وزراء إيطالي سابق: موجة الإرهاب ستعود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لامبرتو ديني، إن “الهجوم في فيينا يأتي في أوروبا تعيش حالة حرب أصلا ضد عدو غير مرئي”، في إشارة الى وباء كوفيد 19.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية، الثلاثاء، أضاف ديني الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ 1996ـ2001، أن “الساحة الدولية، بين الإرهاب وفيروس كورونا، تثير قلقاً لا يستهان به”، محللاً التطورات المحتملة لمشهد يبدو مقلقاً بشكل متزايد.

وأشار ديني الى أن “هذه الموجة من الإرهاب الإسلامي بدأت بمقتل البروفيسور صموئيل باتي، الذي أراد من خلال عرض صور (نبي الإسلام) محمد محاولة إيصال رسالة تسامح”، لكن “كما نعلم أن تجسيد النبي يعتبر تدنيسًا للقدسية في الدين الإسلامي”، ثم يأتي “رد فعل الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أسيء تفسيره من قبل الرئيس التركي أردوغان”.

وتابع رئيس الحكومة الأسبق: “هذا هو مصدر موجة الإرهاب الإسلامي هذه، التي أعتقد أنها ستعود”، معربا عن “الأمل بتصريحات تهدئة من قبل أردوغان نفسه أو غيره من القادة”. وعلى الرغم من إثارته للقلق، “إلا أن خطر عودة الإرهاب، يخيف أقل من الحرب التي يضطر القادة الأوروبيون لمواجهتها مع هذه الموجة الثانية لفيروس كورونا”.

وأوضح ديني أن “منحنى الوباء قد استؤنف بعد جهود الصيف، حيث قامت الحكومة الإيطالية والقادة الأوروبيون الآخرون (فرنسا، إنجلترا، باستثناء ألمانيا لأن الألمان أكثر حكمة) بالمخاطرة بالإستهانة بالموجة الثانية”.