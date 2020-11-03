برلمانية إيطالية: تلزم نواة مخابرات أوروبية ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية إيطالية ضرورة تشكيل نواة لهيئة مخابرات أوروبية ضد الإرهاب.

وأضافت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس النواب ماريا ستيلا جيلميني، في تصريحات متلفزة الثلاثاء، أن “أوروبا تتعرض للهجوم”، مبينة أن “خطورة هجمات فيينا إذا تأكد الطابع الإسلامي لها، فهي تكمن في التنظيم والتسلح”.

وأشارت جيلميني الى أنها “قفزة نوعية مقلقة، لأن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد كلب سائب يتحرك منفرداً، بل بمجموعة تحركت بطريقة شبه عسكرية وباستخدام أسلحة ثقيلة”.

وذكرت البرلمانية اليمينية أن “في هذه المرحلة، يجب رفع الحيطة إلى أعلى المستويات، ومنع وصول المهاجرين وإغلاق الحدود”. وأوضحت “نحن في حالة طوارئ تامة بسبب كوفيد 19، ولا يمكننا تحمل مشاكل أخرى”، ومع ذلك “فيجب على أوروبا أن تتحرك معًا”.

وخلصت جيلميني قائلة، إنه “لا يمكن لبلد ما أن ينجو بمفرده”، بل “نحن بحاجة إلى وحدة استخبارات أوروبية ضد الإرهاب”، حيث تتبادل استخبارات الدول المفردة المعلومات والاستراتيجيات”.