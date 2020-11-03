إيطاليا: أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكوفيد و353 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن، هناك أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بوباء كوفيد 19 و353 حالة وفاة جديدة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “سجلت في أنحاء إيطاليا اليوم 28244 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 353 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 39412 منذ بداية حالة الطوارئ”.

وكشف التقرير عن أنه، “تم منذ يوم أمس، إجراء 182287 تحليل كشف عن العدوى”، مشيرا الى أنه “منذ بداية حالة الطوارئ، بلغ إجمالي عدد المسحات التي تم إجراؤها 16.285.936”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “هناك حاليًا 2225 حالة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات”، وهي “بزيادة بحاصل 203 أشخاص مقارنة بأمس”.