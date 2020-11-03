جامع روما: هجوم النمسا عمل شيطاني جدير بالإدانة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال جامع روما الكبير إن هجوم فيينا “بادرة شيطانية يجب على مجتمعنا الإسلامي أن يدينها بدون أي تبرير”، فـ”نحن كمسلمين مدعوون ليس فقط لمواجهة آثار هذه الجرائم، بل الالتزام بالقضاء على هذه الأعمال الشيطانية مسبقاً، لحظة بذارها وتبرعمها”.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، أضاف الأمين العام للمركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا المعروف باسم الجامع الكبير في روما، الإمام عبد الله رضوان، أن “علينا حظر الغموض وازدواجية اللغة في خطابنا، من خطبنا ومن نصوص التنشئة والتعليم المخصصة لأجيالنا الجديدة بشكل خاص”.

وأشار رضوان إلى أن “الإسلام حرم دائمًا الغضب، إلحاق الضرر والاعتداء على أي نفس، واعتبر أن هذه من أعظم الجرائم، لأن جميع النفوس ملك لله فقط دون فرق بين طائفة وأخرى أو بين جنس وآخر”.

وتابع الإمام أنه “من منطلق حرمة وقداسة واحترام حياة الإنسان، فقد أثبت الله أن من يرتكب جريمة قتل أو عداء أو جورًا تجاه الإنسان كأنه فعل ذلك تجاه البشرية جمعاء”، وأن “ومن حفظ روحًا على قيد الحياة بحمايتها فكأنما فعل ذلك تجاه البشرية جمعاء”.

وخلص سكرتير المركز الثقافي الإسلامي، الى القول إن “هذا بالتحديد لأن الإنسان يعادل البشرية جمعاء، كونه ينحدر من آدم، وهذا ما نقرأه في القرآن”.