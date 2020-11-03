مسؤول أمني إيطالي: بعد تنظيم هجوم فيينا احتمال تكرار الهجمات في كل مكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول أمني إيطالي، إنه بعد التنظيم الهيكلي لهجوم فيينا، هناك احتمال لتكرار الهجمات الإرهابية في كل مكان.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، أضاف المدير السابق لخدمة المعلومات والأمن الديمقراطي (Sisde) الجنرال ماريو موري، أن “الهجمات الإرهابية بأوروبا في السنوات الأخيرة، كانت بمبادرة فردية، مهاجم تقليدي مجهز بأدوات جارحة وسكاكين، مبادرات متفرقة لم تكن شديدة الخطورة على المجتمع الأوروبي”.

وتابع “لكن هجوم أمس في فيينا، حتى لو لم تكن التفاصيل معروفة بعد، فهو هجوم يمتلك بعداً آخر، يعطي فكرة عن نشاط يفترض أن تنظيمه دام لأيام، وبالتالي يتبع هيكلاً تنظيمياً، وعقلاً تنظيمياً فعالاً”.

أما عمن قد يكمن وراء هذه الموجة الجديدة من الهجمات الإرهابية، فقد أضاف موري الذي كان القائد السابق لوحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك، “أعتقد، ولدينا إشارات قبل كل شيء أنه في الربع الأفريقي، في منطقة الساحل، أنه مع نهاية الجيل الإرهابي الأول، فإن الانقسام الواضح بين القاعدة وداعش يتم التغلب عليه تدريجياً، والنظر أبعد قليلاً الى بعد أكثر شمولية”.

وخلص الجنرال الى القول إن “هذا قد يكون هو الاحتمال الذي يجب اتباعه والسيطرة عليه في المستقبل، لأنه قد يؤدي إلى موجة جديدة من الهجمات الجسيمة، أكثر فداحة مما كانت عليه في السنوات الأخيرة”.