رئيس أساقفة إيطالي: حتى عندما يبدو كل شيء منتهيًا فهناك بصيص نور يرينا الطريق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، إنه “حتى عندما يبدو كل شيء قد انتهى، فهناك بصيص نور يرينا الطريق”.

هذا وقد اجتمع الأساقفة الإيطاليون عن طريق الفيديو في جلسة استثنائية للمجلس، للوقوف عند وضع حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، اعربوا عن التفافهم حول رئيس المجلس الكاردينال باسيتي، الذي دخل المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال نائب الرئيس المونسنيور ماريو مييني، إن “أفكارنا في هذه اللحظة تتجه نحو الرئيس الكاردينال، المصاب بوباء كوفيد 19، والذي دخل إلى مستشفى سانتا ماريا ديلا ميزيريكورديا (مريم أم الرحمة) في بيروجا”.

وتابع “إنه يوجه إلينا جميعًا تحياته، معرباً عن الأسف لعدم تمكنه من الحضور”. وتلا الرسالة التي يقول فيها: “إنها لحظة ألم بالنسبة لكثير من الناس”، فـ”في الأشهر الأخيرة، تمكنت من مشاطرة تعب وإرهاق ظرف غير مسبوق، أصاب البشرية جمعاء”.

وأشار الكاردينال الى أنه “ومع ذلك، وعلى الرغم من كل شيء، يستمر عمل جمال الغموض الذي يجعل من نفسه هدية، فحتى عندما يبدو كل شيء قد انتهى، هناك بصيص من الضوء يبقى يدل على الطريق”.

وخلص باسيتي الى القول “هناك صوت يطرح نفسه وسيلة لتجنب الشعور بالوحدة واليأس. نحن نعيش رحلة مجهولة بالنسبة لبعض الأجيال: إنها فرصة للشعور بأننا إخوة وأخوات متصالحين في إله الحياة”.