استبيان إيطالي: نعم لتدابير أكثر صرامة “لإنقاذ” عيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهر استطلاع رأي إيطالي أن من المفضل التضحية اليوم “لإنقاذ” عطلة عيد الميلاد التي تبقى لها ما يزيد قليلاً عن شهر.

وظهر عن المسح الذي أجراه معهد (EMG-Acqua) بالتعاون مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، أن “ثلاثة من بين كل أربعة إيطاليين يقولون إنهم يوافقون على الإجراءات التي تستعد الحكومة لاتخاذها، مثل القيود على التجوال في المساء وعلى السفر بين المقاطعات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد 19”.

وطرح الاستبيان السؤال حول أن “الحكومة تحاول الحد من انتشار وباء كوفيد 19 من خلال حظر التجول والحد من حرية الحركة”، فـ”هل تؤيد تقديم تضحيات أكبر الآن لإنقاذ عطلة عيد الميلاد والتمكن من قضاء الإجازات مع العائلة؟”، فـ”أجاب 76٪ بنعم. و12٪ فقط بـ لا”، بينما “فضل 12٪ عدم الإجابة”.