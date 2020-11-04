ميلوني: معركة الانتخابات الرئاسية الامريكية لا تزال مفتوحة وآمل فوز ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت زعيمة حزب (اخوة ايطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني انها تتابع باهتمام كبير عملية فرز الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدة، في تصريح صحفي الاربعاء، دعمها للرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت “في الوقت الحالي لدينا حقيقة واحدة مؤكدة: استطلاعات الرأي والتنبؤات والتحليلات عبر وسائل الاعلام، التي غالبًا ما تكون منحازة، والتي اعتبرت انتصار المرشح الديمقراطي أمرًا مفروغًا منه، أخطأت تماما”.

واضافت “المعركة الانتخابية الامريكية لا تزال مفتوحة. وبصفتي قومية ايطالية، آمل أن يفوز ترامب لأننا رأينا بالفعل العواقب الوخيمة التي خلفتها سياسة أوباما – كلينتون الخارجية على المصالح الوطنية الإيطالية”.