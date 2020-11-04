مسؤول صحي ايطالي يحذر: متوسط أعمار المصابين بكوفيد-19 يرتفع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذر رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) في ايطاليا، سيلفيو بروزافيرّو، من عواقب الارتفاع المتواصل لمتوسط أعمار المصابين بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

ووصف المسؤول الصحي الايطالي، مخاطبا لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب الايطالي في جلسة عبر دائرة الفيديو، ارتفاع متوسط أعمار المصابين بالجائحة بأنه “عنصر اهتمام خاص” لأنه “يعني أن عددا كبيرا من كبار السن يصابون بالعدوى ويمكن أن تظهر عليهم أعراض خطيرة”.

وقال “كان متوسط ​​عمر الأشخاص المصابين بالعدوى في بداية الموجة الاولى للوباء حوالي 70 عامًا، ثم تراجع في آب/أغسطس الماضي إلى 30 عامًا واستقر بين نهاية أيلول/سبتمبر وتشرين الاول/أكتوبرعند 40 عامًا، لكنه الآن ينمو ببطء”.

ونوه رئيس المعهد الايطالي العالي للصحة بأنه “على عكس الموجة الأولى، ينتشر الفيروس الآن في جميع الاقاليم”، على الرغم من وجود “حالات تفشي محدودة للعدوى في بعضها وارقام عالية بشكل خاص في البعض الآخر”.