البابا يصّلي من أجل ضحايا الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رفع البابا فرنسيس الصلاة من أجل ضحايا الإرهاب.

وفي ختام لقاء الأربعاء العام مع المؤمنين في الفاتيكان، وجّه البابا فرنسيس نداء قال فيه: “خلال أيام الصلاة هذه من أجل الموتى، تذكّرنا ولا نزال نتذكر الضحايا العزّل للإرهاب، الذي ينتشر تفاقم قسوته في أوروبا”.

وتابع البابا وفقا لما نشرته إذاعة الفاتيكان: “أفكر بشكل خاص في الهجوم الخطير الذي وقع في الأيام الأخيرة في نيس على مكان للعبادة والهجوم الذي وقع بالأمس في شوارع فيينا، واللذين سببا الهلع والاستنكار لدى السكان ولدى جميع الذين يهتمون بالسلام والحوار”.

وخلص بيرغوليو الى القول “أوكل إلى رحمة الله الأشخاص الذين قتلوا بشكل مأساوي وأعبر عن قربي الروحي من عائلاتهم وجميع الذين يعانون بسبب هذه الأحداث المؤسفة، التي تسعى إلى تهديد التعاون الأخوي بين الأديان بالعنف والكراهية”.