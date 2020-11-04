تغريدة لرئيس وزراء سلوفينيا تثير الجدل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثارت تغريدة لرئيس الوزراء السلوفيني والتي هنأ فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات، في الوقت الذي لا تزال فيه عملية فرز الأصوات جارية، جدلاً في أوروبا.

وكان جانيز جانزا قد هنأ ترامب بفوزه في الانتخابات عبر تويتر، مخالفاً بذلك القواعد المعمول بها أوروبياً لجهة ضرورة الانتظار حتى الإعلان الرسمي عن النتائج عبر السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن المفوضية الأوروبية أقرت بأن محتوى التغريدة خاطئ وأن نشرها يتناقض تماماً مع العمل الأوروبي الجاري لمحاربة الأخبار المضللة، إلا أنها بقيت حذرة تجاه الطريقة التي تريد بموجبها معالجة الأمر.

في هذا المجال اكتفى المتحدث باسم المفوضية ايريك مامير بالتأكيد على أن التعليقات تخص بالدرجة الأولى من يطلقها، “ولكننا نوصي الجميع بمتابعة مسار الإجراءات في الولايات المتحدة الأمريكية وانتظار النتائج رسمياً”، حسب كلامه.

وشدد المتحدث على أن القواعد المعمول بها لدى مؤسسات الاتحاد تقضي بالتريث وانتظار اعلان النتائج الرسمية من قبل السلطات الأمريكية المختصة والتي تمتلك تقليداً ديمقراطياً عريقاً، “وهذا ما يتعين على الجميع عمله”، على حد تعبيره.

ولم يشر إيريك مامير إلى نية بروكسل التواصل مع السلطات السلوفينية لتذكيرها بالقواعد الأوروبية المتبعة أو مع إدارة توتير لحثها على حذف التغريدة المثيرة للجدل والتي يقر الجميع أنها تدخل في إطار الأخبار الكاذبة.