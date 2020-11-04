إيطاليا: الشرطة تنقذ مائة مهاجر إثر غرق قارب مطاطي قبالة لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وقوع مأساة جديدة قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا (محافظة أغريجنتو ـ صقلية)، حيث أنقذت دورية للشرطة المالية حوالي مائة مهاجر كانوا على متن قارب مطاطي موشك على الغرق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “الدورية تدخلت في منطقة كالا بيسانا على الساحل الشرقي للجزيرة بعد أن تلقت بلاغا عن قارب يواجه صعوبات”، حيث ” تم تفعيل الجهاز الأمني ​​البري والبحري على الفور لإنتشال، مساعدة ومرافقة المهاجرين”.

وذكرت المصادر أنه “بمجرد وصول الدورية إلى المكان، لاحظ عناصر الشرطة المالية وجود قارب مطاطي كبير، على متنه حوالي مائة شخص من أصول من أفريقيا الوسطى، ومن بينهم “عديد من النساء والأطفال، ربما لا يجيدون السباحة وهم بدون سترة نجاة، وقد كانوا على وشك الغرق”.

وتابعت أنه “في الواقع، عند اقتراب القارب من الرصيف، اصطدم بصخرة تسببت بإحداث شرخ في أحد أنابيبه العائمة. وهكذا مال الزورق وبدأ الماء يتسرب إليه”، إلا أن “رجال الدورية تمكنوا من مد اذرعهم للغارقين وسحبهم واحدًا تلو الآخر، لينقذوهم قبل غرق القارب مباشرة”.

وخلصت المصادر الى القول إنه “خلال عملية الإنقاذ، أصيب عنصران من رجال الشرطة المالية واضطروا إلى تلقي العناية الطبية”.