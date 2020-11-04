البابا فرنسيس يؤكد ألمه وقربه وصلاته عقب اعتداء فيينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ في برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، موجهة إلى رئيس أساقفة فيينا الكاردينال كريستوفر شونبورن، أكد قداسة البابا فرنسيس القرب والمشاركة إزاء عائلات الضحايا وشعب النمسا بأسره، وذلك عقب تلقيه نبأ الأفعال العنيفة التي شهدتها فيينا وأسفرت عن موت وألم.

كما وأكدت البرقية حسب موقع إذاعة الفاتيكان، “قرب البابا فرنسيس من الجرحى وصلاته من أجل شفاء عاجل”. كما “يوكل الأب الأقدس من جهة أخرى الضحايا إلى رحمة الله ويتضرع إلى الرب كي يتوقف العنف والكراهية ويتعزز التعايش السلمي في المجتمع”.

وختمت البرقية التي تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين مؤكدة “مرافقة قداسة البابا ببركته المتضررين من هذه المأساة”.