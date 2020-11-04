سيناتورة إيطالية: صمت قاتل من دي مايو إزاء الصيادين المحتجزين بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقدت سيناتورة إيطالية معارضة “الصمت القاتل” من جانب وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو إزاء قضية الصيادين المحتجزين في ليبيا.

وكانت نائبة وزير الخارجية الايطالي، مارينا سيريني قد أكدت في تصريحات أمس، سعي الحكومة لحل أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

وقالت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس الشيوخ، آنا ماريا بيرنيني في مذكرة الأربعاء: “تهانينا للوزير دي مايو الذي لم يجد في مقابلته هذا الصباح، التي حلّق فيها على مواضيع شتى، وسيلة لذكر إشارة واحدة عن صيادينا الثمانية عشر المحتجزين في ليبيا منذ أكثر من شهرين”.

وأشارت بيرنيني الى أن “هذا الجمود المخزي، يظهر للأسف خسارة إيطاليا الكاملة لمكانتها على المستوى الدولي، وفي المشهد الليبي بشكل خاص”. واختتمت بالقول إن “أخطاء الحكومة وعجزها، المتمثل بصمت وزير الخارجية الذي يصم الآذان، لا يمكن للصيادين المحتجزين وعائلاتهم دفع ثمنه”.