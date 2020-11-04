إيطاليا: طرد مهاجر تونسي لإعتباره خطراً على الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية طرد مهاجر تونسي لإعتباره خطراً على الأمن القومي.

وقالت وزارة الداخلية في مذكرة الأربعاء، إنه “تم يوم أمس، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، طرد المواطن التونسي ي.م. الذي أفادت هيئة المخابرات بأنه شخص خطير، من التراب الوطني، تنفيذا لأمر الإعادة القسرية الذي صدر عن قائد شرطة باليرمو”.

وأضافت الداخلية أن “الرجل أعيد إلى الوطن برحلة طيران مباشرة إلى تونس”، والذي “كانت فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة باليرمو قد تحققت من أمره في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عند وصوله مع 16 آخرين من مواطنيه الى جزيرة لامبيدوزا”، وقد “وجدت أنه كان قد تلقى حكماً برفض دخوله الى منطقة شنغن صدر عن فرنسا”، فضلا عن “أمر رفض سابق لدخوله الى أوروبا عام 2017”.

وذكر بيان الوزارة أنه “التونسي، الذي تعتبره المخابرات (خطيراً) وطرد من التراب الوطني، هو حفيد هـ. ي.، التونسي المعتقل في فرنسا عام 2016 للاشتباه بكونه رئيس خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجوم هناك لصالح تنظيم (داعش)”. وأنه “بحسب معلومات استخبارية، فقد أقام التونسيان في إيطاليا منذ عام 2008 إلى 2015”.

وخلصت الداخلية الى القول إنه “بذلك يرتفع عدد عمليات الطرد لأسباب تتعلق بالأمن القومي إلى 504، منها 43 حالة عام 2020”. وأنه “تم عام 2019 تنفيذ 98 عملية طرد، بينما نُفِّذت 126 حالة عام 2018″، مبينة أن “66 شخصاً طردوا عام 2016 ومثلهم عام 2015”.