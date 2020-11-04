أوروبا تأسف لاستمرار أنشطة المسح الزلزالي التركي شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار تركيا الاستمرار في أنشطة المسح الزلزالي في منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أنها تؤثر على المناطق البحرية اليونانية والقبرصية.

وأشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن تركيا تستمر في انتهاج مسار يخلق مزيد من التوتر وانعدام الثقة في المنطقة لاسيما في ضوء المحاولات المتعددة المستويات لإفساح المجال للحوار.

وأوضح بيتر ستانو في بيان صدر اليوم بهذا الشأن: “يعد الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب عنصراً حاسماً للوصول إلى بيئة مستقرة وآمنة في شرق المتوسط، وتطوير علاقات مبنية على المصالح بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.

ودأب الأوروبيون على التأكيد بأن الخلافات يُجب أن تُناقش وتُفزر وتُحل على طاولة المفاوضات، مشيرين إلى ضرورة أن تعمد تركيا إلى الشروع بحوار بحسن نية.