عباس يجدد دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام، والاستعداد للذهاب الى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية الرباعية الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان الذي يزور الأراضي الفلسطينية بعد زيارة أمس إلى إسرائيل.

وشكر (أبو مازن) رومانيا على “مواقفها الثابتة من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي ذات الصلة”.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الاجتماع “بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وأضافت إن الرئيس الفلسطيني “أعرب عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، مقدرا ما تقدمه رومانيا من منح دراسية تساهم في بناء وتمتين جسور العلاقات بين البلدين والشعبين”.

وتابعت إن رئيس الوزراء الروماني “أكد متانة العلاقة بين البلدين، والشعبين الصديقين، وأهمية السعي الدائم لتعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن موقف رومانيا ثابت في دعم تحقيق السلام، وفق مرجعيات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي”.