 إشتية: نراقب الانتخابات الأمريكية ونريد إدارة منصفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إن الفلسطينيين يراقبون عن كثب الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويريدون من الإدارة الأمريكية أن تكون منصفة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني لودوفيك أوربان بمقر رئاسة الوزراء في رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء، إن “هذا شأن أمريكي بحت ونحن نراقب نتائج هذه الانتخابات مثل بقية العالم وسنتعامل معها أيا كانت النتيجة”.

وأضاف “نحن نريد من الإدارة الأمريكية أن تكون منصفة وأن تكون مع القانون الدولي والشرعية الدولية وأن تكون مع حل الدولتين”.

وتابع إشتية “بجميع الأحوال نحن نراقب عن كثب هذه الانتخابات ونتائجها وسنرى إلى أين ستؤول اليه”.

ولا يخفي الفلسطينيون أملهم بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد علاقة متوترة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جهة ثانية قال إشتية، إن “فلسطين ورومانيا تجمعهما علاقات طويلة وقوية، هذه الصداقة تعود إلى عام 1974 عندما اعترفت رومانيا بمنظمة التحرير الفلسطينية، وعام 1988 عندما اعترفت بدولة فلسطين”.

وأضاف “وضعنا الضيف في صورة الأنشطة والسياسات الاستعمارية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية؛ هناك 220 مستوطنة و720 الف مستوطن في الضفة الغربية”.

وتابع “ندعو أوروربا ودولها لأخذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه السياسات الاستعمارية، التي تمثل ضما تدريجيا لأرضنا، وتدميرا ممنهجا لحل الدولتين”.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه “ناقشنا علاقاتنا الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية العلمية والأكاديمية وتبادل الخبرات في مواجهة جائحة كورونا، وتطرقنا إلى رفع مستوى اللجنة الرومانية الفلسطينية المشتركة والتي قد تعقد على مستوى رؤساء الوزراء”.