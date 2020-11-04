دي مايو: لنوقف تدفقات الهجرة كونها مشكلة أمن وطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو الى وقف تدفقات الهجرة كونها غدت مشكلة ترتبط بالأمن الوطني.

وأضاف الوزير دي مايو في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الأربعاء، “لقد قلت في عدة مناسبات، أن فكرة سهولة الرسو على سواحل إيطاليا قد انتشرت، ويجب محو هذه الرسالة باستجابة أوروبية، وإلا فإننا نجازف بانفجار حالة الطوارئ نجد أنفسنا في خضمها بالفعل”.

وأشار وزير الخارجية الى أن “من الخطأ خلط طالب اللجوء بالإرهابي. يجب فصل الحقوق عن التهديد. لكن الحقائق تثبت وجود خطر. وكذلك البلديات تعاني، والتي يجب دعمها والاستماع إليها”، مبينا أن “إيطاليا لم تحصل على مساعدة تذكر في حالات الطوارئ المتعلقة بتدفقات الهجرة، ولامبيدوزا حدود جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الـ27”.

وأكد القيادي في حركة خمس نجوم أنها “مشكلة نجرها وراءنا منذ زمن، والتي كانت موجودة في ظل المراسيم الأمنية أيضًا”، لأن “معظمهم القوارب الصغيرة والتي ترسو بشكل شبحي يصعب اعتراضها، لذا فإن استغلال القضية لا طائل من ورائه، بل يجب التأكيد على أن تونس ليست دولة في حالة حرب، وبالتالي يجب إعادة الوافدين إليها على الفور”، مبينا أنه “لم يعد بإمكاننا دعم هذه التدفقات، إنها قضية أمن قومي”.

وأضاف دي مايو أن “هناك كثيراً من النوايا الحسنة وقليلاً من الحقائق. لقد أيدنا لجنة فون دير لاين أيضًا لمشروع طموح بشأن الهجرة، ولكن يجب أن نقول لأنفسنا إن اقتراح اللجنة غير مكتمل في الوقت الحالي، نحتاج إلى مراجعة مبدأ الإستقبال الأول ومن يدير شؤون الهجرة لاحقاً”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إنه “إن أعلنا الرغبة بتجاوز بنود دبلن دون مراجعة هذا المبدأ، فإننا لا نتحدث عن أي شيء”. وأكد: “سأخبر نظرائي في الاتحاد الأوروبي بذلك”.