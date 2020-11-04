إيطاليا: أكثر من 30 ألف إصابة بكوفيد و352 ضحية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية إن “هناك 30،550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد اليوم”.

وأضافت الوزارة أنه “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 352 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 39764 منذ بداية انتشار الوباء”.

وذكر تقرير الوزارة أنه “تم إجراء حوالي 212000 تحليل كشف عن الإصابة منذ يوم أمس”، مبينا أنه “في الأسابيع الثلاثة الماضية، كان هناك توجه تصاعدي للعدوى، ويمكننا أن نرى بعض الاستقرار عند مستويات عالية نسبيًا”.

وبهذا الصدد، أوضح مدير عام قسم الوقاية في وزارة الصحة، جانّي ريتسا، أن “عدد الحالات الإيجابية مقارنة بإجمالي عدد المسحات التي أجريت، يتجاوز نسبة الـ10٪”، وهي “نسبة عالية جدًا وهذا ليس علامة إيجابية”.

وأشار ريتسا الى أنه “في الأيام القليلة الماضية، مال عدد حالات الدخول إلى وحدات العناية المركزة إلى الزيادة، حتى لو لم يكن هناك موقف حرج في مختلف أنحاء البلاد”، مبينا أنه “لدينا اليوم 67 حالة جديد في المستشفى وأكثر من ألف يخضعون للعلاج، ويبدو أن الاتجاه يظهر نوعا من الاستقرار”.