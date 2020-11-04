برلماني إيطالي: دي مايو يبكي سالفيني من ناحية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلماني إيطالي، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو يبكي وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني من ناحية التصدي للهجرة.

وقال الأمين العام لتيار (+ أوروبا)، بينيديتّو ديلا ڤيدوڤا، في تصريحات صحافية الأربعاء، أن “دي مايو يريد تغيير موقف إيطاليا تجاه المهاجرين”، ومع ذلك “يمكن أن يعني ذلك شيئًا واحدًا فقط، وهو العودة إلى موقف سالفيني ومن الواضح أنه نادم على شريكه السابق في الحكومة”.

وخلص ديلا ڤيدوڤا بدعوة “دي مايو الى العمل بشكل أفضل في منطقة المتوسط ​​وفي أوروبا من أجل إبرام اتفاقيات مدنية وسياسة مشتركة بشأن المهاجرين، بدلاً من ممارسة الدعاية”.

وكان الوزير دي مايو قد قال في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الأربعاء، إنه “يجب وقف تدفقات الهجرة كونها غدت مشكلة ترتبط بالأمن الوطني”.