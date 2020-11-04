وزيرة داخلية إيطاليا: قادتنا التحريات إلى اعتقال 268 مهاجراً وطرد 2700 آخر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إن “التحريات التي خططنا لها، أتاحت التحقق من أكثر من 193 ألف شخص العام الجاري، 268 منهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بالتعصب الديني”.

وأضافت الوزيرة لامورجيزي خلال إحاطة برلمانية الأربعاء، حول ظاهرة الهجرة ومخاطر الإرهاب، أنه “استمرارًا لإجراءات محاربة الإرهاب والوقاية منه، التي بدأت منذ عام 2015، كان هناك 504 عملية طرد لأشخاص يعتبرون خطرين، وقد تم تنفيذ 46 منها هذا العام”، علاوة على ذلك، فـ”على الرغم من الإغلاق، فقد شملت عمليات الإعادة إلى الوطن 2700 شخصاً، ألف منها منذ منتصف تموز/يوليو، ضد مواطنين تونسيين”.

وفيما يتعلق على وجه التحديد بتدابير الوقاية من الإرهاب الإسلامي الدولي ومكافحته، أشارت لامورجيزي إلى أن “نظامنا الوقائي يحدد في لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب (CASA)، هيئة مؤسساتية للتنسيق العالي، تعمل فيها أقسام مكافحة الإرهاب في قوات الشرطة وأجهزة المخابرات بتآزر”.