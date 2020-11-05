قيادي بحزب الرابطة الايطالي: علاقاتنا لن تتغير مع واشطن بحال فوز بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد القيادي في حزب الرابطة اليميني الايطالي، جانكارلو جورجيتّي على أن علاقات الحزب مع الولايات المتحدة الامريكية لن تتغير في حال فوز مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وقال جورجيتي، في تصريح لمحطة (سكاي نيوز24) الايطالية الاخبارية اليوم الخميس “لن يتغير شيء بالنسبة لنا بوجود بايدن في البيت الأبيض. لقد كنا وسنظل أصدقاء للولايات المتحدة، فخيار الانتماء الى التحالف الأطلسي لم يكن أبدًا محل نقاش”.

واضاف، في اشارة الى اعلان زعيم الحزب، ماتيو سالفيني، دعم الرئيس دونالد ترامب في المعركة الانتخابية، “ربما التقارب السياسي أكبر مع ترامب، ولكن ستكون لدينا نفس العلاقات الجيدة مع إدارة بايدن”.

ونوه جورجيتّي بان “ما يحدث في الولايات المتحدة له دائمًا موجة تأثير تمتد الى أوروبا، ونحن جزء من أوروبا، ونود أن يقترب الاتحاد الأوروبي من أفكارنا، وهذا ما يحدث بالفعل بالنسبة للدور الجديد للبنك المركزي الأوروبي”.

وقال جورجيتّي، الذي يوصف بالعقل المفكر للحزب، “يتعين على حزب الرابطة أن ينتقل من مرحلة الاحكام المسبقة إلى الحكم على الواقع”