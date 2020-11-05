بلجيكا: القبض على قاصرين كانا ينويان شن هجوم بالسلاح الأبيض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفادت وسائل اعلام محلية بأن الشرطة في مدينة أوبن (شرق بلجيكا) قامت باعتقال قاصرين بسبب الاشتباه بقيامهما بالتحضير لهجوم مسلح على أراضي البلاد.

ونقل الاعلام المحلي عن مصادر أمنية قولها أن عملية الاعتقال تمت قبل عدة أيام بعد تلقي معلومات استخبارية بشأن تحضيرات كان الشخصان يقومان بها تمهيداً لارتكاب هجوم بالسلاح الأبيض ضد رجال الشرطة.

ونُقل عن المصادر ذاتها قولها: “تمت عملية الاعتقال من أجل تجنب خطر تنفيذ مثل هذا الهجوم، خاصة بعد أن قام المشتبه بهما بتسجيل فيديو يعلنان فيه ولائهما لما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية”.

وقد تطلب الحصول على المعلومات والقيام بعملية الاعتقال تعاوناً وًصف بـ”المكثف” بين النيابة العامة الفيدرالية ومختلف أجهزة الشرطة وإدارة أمن الدولة ومركز تقييم المخاطر.

هذا ولم تقدم أي جهة رسمية حتى الآن أي معلومة إضافية حول هوية الشخصين المذكورين.

ومن جهته أكد وزير العدل البلجيكي فانسان فان كويكنبورن، على أن السلطات المعنية لاحظت نشاطاً متزايداً للمجموعات المتطرفة على شبكات التواصل الاجتماعي، تزامناً مع الهجمات التي طالت كل من فرنسا والنمسا.