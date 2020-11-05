عالم أحياء إيطالي: تلزم 6 أشهر على الأقل لتحضير جرعات كافية من اللقاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال عالم أحيائي إيطالي، إن هناك حاجة لـ6 أشهر على الأقل، لتحضير جرعات كافية من اللقاح المضاد لكوفيد 19.

وأضاف أستاذ جامعة تيمبل فيلادلفيا (الولايات المتحدة)، إنريكو بوتشي في تصريحات إذاعية الخميس، أنه “ما نزال بحاجة الى نصف عام على الأقل، للحصول على الجرعات الأولى للقاح على نطاق كافٍ”، وكذلك “للحصول على أول سبل العلاج بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة”.

وتوقع بوتشّي أنه “إن كان من المحتمل أننا سنتمكن من الحصول على علاجات فعالة من وجهة نظر العقاقير”، فهي “لن تصل في الوقت المناسب بالتأكيد لتجنب الموجة الثانية من كوفيد 19 التي بدأت بالفعل”.