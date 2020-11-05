الهجرة والحوار الليبي الداخلي بأجندة مكالمة هاتفية بين كونتي وسعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أعلنت رئاسة الوزراء الايطالية عن “محادثة هاتفية مطولة” جرت أمس بين رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي ورئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد

وأشارت الى أن المكالمة “أولت اهتماما كبيرا بالتعاون الثنائي، ولا سيما في مجال الهجرة”.

كما تضمنت المحادثات “تقييما مشتركا لأهمية الحوار الداخلي الليبي، الذي سيواصل أعماله في تونس ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وكانت الرئاسة التونسية قد اشارت الى أن المكالمة “تناولت جملة من المواضيع أهمها العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على مزيد دعمها في كافة المجالات. كما تم التطرق إلى الحوار الليبي الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم”، وافادت في بيان بأن “رئيس مجلس الوزراء الإيطالي عبر عن دعمه وتمنياته بالنجاح لهذا الحوار”.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن “الحل لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم وهو ما عمل على تحقيقه منذ حوالي سنة. وبيّن أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها”.

كما تم التعرض مطولا إلى مسألة الهجرة غير النظامية، وسبل معالجتها، حيث “أكد رئيس الدولة في هذا الإطار عن سعيه إلى وضع حد لهذه الظاهرة” مذكّرا “بزيارته إلى كل من صفاقس والمهدية التي كان لها الأثر الإيجابي في الحد من تدفق المهاجرين.”، كما “أكّد أن هذه العملية معقدة ويجب معالجة أسبابها لا التوقف فقط عند نتائجها”.

كما نقلت الرئاسة التونسية عن رئيس الوزراء الإيطالي التوني بـ” الصعوبات التي تجدها إيطاليا في احتواء المهاجرين غير النظاميين وخاصة في ظل جائحة كورونا”.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية التونسية على أن “الحل يمكن أن يكون ثنائيا ولكن يمكن أيضا أن يكون متعدد الأطراف لأن تونس تواجه بدورها عديد المشاكل المتعلقة بهذه الظاهرة”، مشددا على أن “الحلول الأمنية غير قادرة على حل مشكلة الهجرة غير النظامية، ما لم تتم معالجة أسبابها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية”.