الاتحاد الأوروبي: نراقب باهتمام كبير الانتخابات الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي أنه يراقب باهتمام وانتباه تطورات العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على ضرورة انتظار النتائج الرسمية.

جاء هذا الموقف في معرض تعليق المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ايريك مامير على التجاذبات الجارية حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية حول إمكانية لجوء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى القضاء لإقرار النتائج التي يرفضها ويطعن بصدقيتها حتى قبل إعلانها.

وأشار مامير الى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نظاماً انتخابياً صلباً وهياكل وآليات واضحة لفض النزاعات، و”يعود للسلطات الأمريكية إدارة الوضع”، وفق كلامه.

ورغم أن المسؤولين الأوروبيين لم يعلنوا صراحة عن تفضيلهم لمرشح دون آخر، إلا أن العديد منهم عبروا أكثر من مرة عن رغبتهم برؤية رئيس أمريكي يلتزم بالعمل ضمن المؤسسات الدولية والنظم العالمية.

هذا وتظهر النتائج الجزئية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسته الجمهوري دونالد ترامب.